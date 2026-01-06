I figli del bosco si sentono in colpa Parla lo psichiatra | Mamma Catherine sta crollando papà Nathan è distrutto

In un contesto di forte tensione familiare, i figli del bosco si confrontano con un senso di colpa crescente. Lo psichiatra commenta la situazione, evidenziando il crollo di mamma Catherine e la distruzione di papà Nathan. La divisione tra i genitori ha profonde ripercussioni sui figli, che si sentono in colpa e responsabili della crisi familiare. Un’analisi delicata di un momento complesso e doloroso per tutta la famiglia.

Palmoli (Chieti) – “Se siamo divisi, è colpa nostra”. Si sentono responsabili. Anzi, peggio: colpevoli. L’allontanamento dalla famiglia è un dato di fatto – quasi due mesi di vita in comunità protetta, ormai, dal 20 novembre 2025, gli incontri con la mamma Cathe solo a colazione, pranzo e cena, papà Nathan che appare un paio di volte a settimana e per il resto del tempo lo passa a Palmoli, persino il Natale e il Capodanno vissuti a pezzi, mai come una famiglia che festeggia davvero – ecco, i tre fratellini non riescono a capire quello che sta succedendo. E del resto, come potrebbero? I due gemellini hanno sei anni, la sorella maggiore appena 8: la giurisprudenza non è materia per bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

