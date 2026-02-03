I resti di una nave di età romana rinvenuti in fondo al mare nello Ionio al largo della Puglia Scoperta archeologica durante perlustrazioni della Guardia di finanza

Durante le operazioni di controllo nel mare dello Ionio, la Guardia di finanza ha scoperto i resti di una nave romana. Si tratta di un ritrovamento importante, fatto a largo della costa pugliese, che potrebbe offrire nuove informazioni sulla storia marittima dell’Antica Roma. I reperti sono stati individuati in profondità e ora sono oggetto di studi per capire meglio data e origine del relitto.

Alla scoperta dei tesori sommersi della nave oneraria che giace al largo di Gallipoli Durante un normale controllo in mare, le forze della Guardia di Finanza hanno scoperto un tesoro sommerso al largo di Gallipoli. Un cargo medievale in fondo al mare: scoperta in Danimarca la più grande nave mercantile del '400 Un team di archeologi ha scoperto al largo di Copenaghen, nello stretto dell'Øresund, il più grande relitto di nave mercantile medievale mai trovato in Europa.

