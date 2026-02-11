dal cantiere emergono pavimenti di una domus

Durante gli scavi in piazza Martiri della Libertà a Faenza, sono emersi i pavimenti di una domus romana risalente al primo secolo. Gli operai che lavorano sul cantiere hanno scoperto parti di una casa antica, nascosta sotto il centro della città. La scoperta apre una finestra sulla storia di Faenza durante l’epoca imperiale.

Pavimentazioni di una domus romana romana risalenti all’età imperiale, nel primo secolo. È questo il ritrovamento emerso negli scavi in piazza Martiri della Libertà nel corso delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dell’isola ecologica interrata nel centro di Faenza che stanno andando avanti da tempo. A dare contezza dei recenti ritrovamenti, nel corso di una conferenza sulla Faenza di età Romana organizzata da Italia Nostra e tenutasi venerdì scorso a Palazzo Laderchi sono state le relatrici: Sara Morsiani, funzionario archeologo della Soprintendenza di Ravenna, e Chiara Guarnieri, già funzionario archeologo per le soprintendenze di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

