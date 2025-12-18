Un giovane di Matassino si trova ad affrontare un episodio di tentato furto nella sua abitazione a Viesca. Mentre cerca di fermare il ladro, si impegna con coraggio, ma finisce per essere ferito. È una notte che resterà impressa, simbolo di determinazione e rischio in difesa della propria casa.

© Lanazione.it - Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito

Un trentenne di Matassino rimasto ferito per difendere la sua casa da un ladro. Erano circa le 19 di martedì; l’uomo era nella propria abitazione in località Viesca, quando ha sentito dei rumori fuori e ha visto la porta aprirsi. Dall’ingresso è entrato un individuo con il volto coperto: forse non immaginava in casa ci fosse qualcuno. Il proprietario ha iniziato a urlare intimandogli di uscire dalla propria abitazione. Il ladro ha cercato di scappare, ma il 30 enne lo ha inseguito ed è riuscito anche a raggiungerlo: lo ha fermato mentre stava tentando di andarsene scavalcando la rete del giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via”

Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: donna sotto choc, 6mila euro di refurtiva

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito.

Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito - Il sindaco in prefettura: "Segnalazioni quotidiane da non sottovalutare". msn.com