Faccia a faccia con il ladro Lo insegue e viene ferito
Un giovane di Matassino si trova ad affrontare un episodio di tentato furto nella sua abitazione a Viesca. Mentre cerca di fermare il ladro, si impegna con coraggio, ma finisce per essere ferito. È una notte che resterà impressa, simbolo di determinazione e rischio in difesa della propria casa.
Un trentenne di Matassino rimasto ferito per difendere la sua casa da un ladro. Erano circa le 19 di martedì; l’uomo era nella propria abitazione in località Viesca, quando ha sentito dei rumori fuori e ha visto la porta aprirsi. Dall’ingresso è entrato un individuo con il volto coperto: forse non immaginava in casa ci fosse qualcuno. Il proprietario ha iniziato a urlare intimandogli di uscire dalla propria abitazione. Il ladro ha cercato di scappare, ma il 30 enne lo ha inseguito ed è riuscito anche a raggiungerlo: lo ha fermato mentre stava tentando di andarsene scavalcando la rete del giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via”
Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: donna sotto choc, 6mila euro di refurtiva
Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito.
Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito - Il sindaco in prefettura: "Segnalazioni quotidiane da non sottovalutare". msn.com
Faccia a faccia con il ladro in giardino, urla e lo fa scappare. L’albergatore Giovanni Fregonese: «Ho pensato solo a difendere la mia famiglia» - È accaduto a Giovanni Fregonese, albergatore molto conosciuto in città anche per i suoi ruoli ... ilgazzettino.it
Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via” - Bologna, 28 ottobre 2025 – “Ero in camera da letto a guardare la televisione quando ho sentito il rumore di una finestra in frantumi. ilrestodelcarlino.it
CONFRONTO FACCIA A FACCIA CON IL KILLER CLOWN... è entrato dentro casa
“Non mi sfracello con la chirurgia plastica perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne, se divento un muppet non posso più fare nulla. Non vo - facebook.com facebook
Retroscena spogliatoio #Fiorentina: tutto sul faccia a faccia tra Vanoli, dirigenza e i giocatori al Viola Park x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.