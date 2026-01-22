Terrore in casa a faccia a faccia con il ladro che la minaccia con un coltello | 40enne denunciato

Un episodio di rapina si è verificato recentemente a Monticelli Terme, portando all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 40 anni da parte dei Carabinieri. L’indagine, avviata dopo il confronto diretto tra il malvivente e la vittima, si è conclusa con l’accertamento dei fatti e la presentazione di un’istanza presso la Procura di Parma.

L'episodio a Montechiarugolo, il cittadino albanese è stato identificato attraverso la comparazione del Dna ritrovato sul brandello di un guanto Si è conclusa nei giorni scorsi, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 40enne straniero, una accurata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme. Le indagini, complesse e articolate, hanno permesso di individuare il presunto responsabile di una rapina in abitazione, aggravata dall'aver minacciato la vittima con un coltello, un episodio risalente al 2024 che ha segnato profondamente la vita di una 37enne di Montechiarugolo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Faccia a faccia con il ladro: “Spintonata e buttata in terra”. Minuti di terrore per il candidato sindaco e la sua famigliaIl 8 gennaio 2026 a Perugia, un candidato sindaco e la sua famiglia sono stati vittime di un episodio di rapina.

Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: donna sotto choc, 6mila euro di refurtiva

