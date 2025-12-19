sul futuro del canadese. Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra essere più saldo di quanto suggerito dalle recenti indiscrezioni giornalistiche. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante canadese non ha alcuna intenzione di lasciare Torino durante la sessione invernale, smentendo le voci di una possibile cessione a gennaio. L’impatto di David con la realtà bianconera è stato caratterizzato da alcune difficoltà oggettive. Il passaggio dal Lille a un club con pressioni globali come la Juventus ha richiesto un periodo di adattamento fisiologico, reso ancora più complesso dall’avvicendamento di due allenatori in pochi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David lascia la Juve a gennaio? L’interesse del Milan e le altre voci di mercato. Fabrizio Romano fa chiarezza

