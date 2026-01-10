Jacob Elordi fa il dito medio a DiCaprio e del Toro | il gesto immortalato alle telecamere

Durante gli American Film Institute Awards 2025, si è verificato un episodio insolito e spontaneo: Jacob Elordi ha rivolto il dito medio a Leonardo DiCaprio e Guillermo del Toro, gesto catturato dalle telecamere. L'evento ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità tra i presenti e sui social media. Un momento che ha aggiunto un tocco di sorpresa a una serata dedicata al cinema e ai riconoscimenti cinematografici.

Un momento inaspettato e divertente ha animato il pranzo degli American Film Institute Awards 2025, tenutosi venerdì scorso. Jacob Elordi, protagonista del recente Frankenstein di Guillermo del Toro, è stato immortalato mentre scattava una foto a Leonardo DiCaprio, il regista Guillermo del Toro e Benicio Del Toro. Il dettaglio che ha reso virale il momento? Mentre inquadrava i tre, Elordi ha mostrato il dito medio in modo giocoso, strappando risate generali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc Malkin (@marcmalkin) Il video della scena, catturato dalle telecamere presenti all’evento e diffuso sui social da Variety, mostra chiaramente la complicità tra i quattro artisti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jacob Elordi fa il dito medio a DiCaprio e del Toro: il gesto immortalato alle telecamere Leggi anche: Frankenstein: Online il Trailer Finale del film Netflix di Guillermo del Toro con Oscar Isaac e Jacob Elordi Leggi anche: Frankenstein: nel film di Guillermo Del Toro la vera rivelazione è Jacob Elordi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Jacob Elordi fa il dito medio a DiCaprio e del Toro: il gesto immortalato alle telecamere - Leonardo DiCaprio concorre nella categoria miglior attore, mentre Guillermo del Toro è nominato ... msn.com

Jacob Elordi trionfa ai Critics Choice Awards 2026 come migliore attore non protagonista (e per i baffi più sexy di Hollywood) - Vincitore dell'ambito riconoscimento per il ruolo del mostro in Frankenstein di Guillermo del Toro, l'attore si è distinto anche per il miglior beauty look della serata ... vogue.it

Jacob Elordi ai Critics Choice Awards annuncia una svolta ufficiale - Jacob Elordi vince il premio come Miglior attore non protagonista e abbraccia il look più maturo della sua carriera ... gqitalia.it

Miley Cyrus e Hilary Duff sono state due delle celebrity crush di Jacob Elordi. In un'intervista rilasciata a W Magazine l'attore ha rivelato quali sono state le star per cui aveva una cotta quando era più piccolo. "Jeannie di Strega per amore. E poi Ashley e Mary- - facebook.com facebook

Nuova immagine di Margot Robbie e Jacob Elordi in Wuthering Heights di Emerald Fennell. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.