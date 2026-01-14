Proteggi i pedofili E Trump fa il dito medio all' operaio della Ford | Vaff

Durante un evento pubblico, Donald Trump ha risposto con un gesto offensivo e un commento provocatorio a un operaio che lo contestava. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media, sollevando discussioni sul comportamento dell'ex presidente e sulle modalità di interazione con i sostenitori e i contestatori. Un episodio che evidenzia come, in alcune occasioni, le tensioni possano emergere anche in contesti pubblici e politici.

Donald Trump ha mostrato il dito medio a un operaio contestatore e risposto con il più classico degli insulti: "Fuck you". Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata di martedì 13 gennaio, ha fatto visita allo stabilimento della Ford a Dearborn, in Michigan, prima di intervenire al Detroit.

