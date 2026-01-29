F1 test di Barcellona in diretta | alle 9 | 00 piloti in pista per il day-4 torna la Ferrari con Hamilton e Leclerc

Questa mattina alle 9:00 i piloti sono tornati in pista a Barcellona per il quarto giorno di test della F1 2026. La Ferrari ha ripreso le sessioni con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante della SF-26. La giornata è iniziata subito con un buon ritmo, mentre gli ingegneri monitorano da vicino i dati raccolti.

La diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante della SF-26.

