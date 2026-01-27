F1 test di Barcellona in diretta | alle 9 | 00 piloti in pista debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc

La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00. Seguiamo in diretta l’andamento della sessione, analizzando le prime impressioni e le performance dei piloti nel contesto dei test della stagione 2026. Un momento importante per il team italiano in preparazione alla nuova stagione di Formula 1.

La diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc.

Per la stagione di Formula 1 2026, Ferrari modifica la propria squadra di piloti.

Segui in diretta la presentazione della Ferrari SF-26, monoposto di Formula 1 2026 di Hamilton e Leclerc.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

