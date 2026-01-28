LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | termina il terzo giorno di test Ottimi segnali da Antonelli

Oggi si conclude il terzo giorno di test a Barcellona. La mattina si era appena aperta con buone sensazioni da Antonelli, che ha mostrato segnali positivi sulla sua vettura. Alla fine della giornata, piloti e team tirano le somme, pronti a prepararsi per le prossime sfide in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Si chiude qui anche la terza giornata dei test di Barcellona. Appuntamento a domani per il day-4. 17.59 Norris sta chiudendo la sessione con la simulazione della qualifica. Gasly continua invece con il long run. 17.58 La Ferrari, invece, è rimasta ai box per tutta la giornata. La Scuderia di Maranello riscenderà domani in pista. Il day-4 sarà anche quello dell’esordio dell’Aston Martin, atterrata poco fa in Spagna. 17.55 Si attende ora solo la “bandiera a scacchi”. Nel pomeriggio sono arrivate ottime indicazioni dalla Mercedes; Antonelli ha completato circa 70 giri sulla nuova monoposto, facendo segnare il miglior tempo della giornata (1’17?382). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: termina il terzo giorno di test. Ottimi segnali da Antonelli Approfondimenti su F1 Test Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: buoni segnali da Kimi Antonelli In un test a Barcellona, Kimi Antonelli fa buoni segnali in vista della stagione di Formula 1. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: buoni segnali da Kimi Antonelli nel pomeriggio Oggi a Barcellona i test della Formula 1 proseguono con segnali positivi da Kimi Antonelli, che nel pomeriggio mostra buone sensazioni sulla pista. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su F1 Test Barcellona Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Norris continua il suo lavoro, in pista anche AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Antonelli, dalle fonti, sembra essere arrivato a 70 giri. Gasly è invece fermo a 39. 17.37 Arrivano altre ... oasport.it Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: Ferrari non corre, Mercedes mostra i muscoli, debutto McLaren con NorrisLa diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc ... fanpage.it Aston Martin non è ancora scesa in pista nei test F1 2026 di Barcellona: l’AMR26 ritarda, mentre a Monaco Alonso si gode la Lamborghini Sián - facebook.com facebook F1, test privati (shakedown) a Barcellona: gli orari e il programma fino al 30 gennaio #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.