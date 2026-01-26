F1 | Hadjar domina il primo giorno di test a Barcellona Ferrari pronta domani

La prima sessione di test pre stagionali di Formula 1 si è aperta a Barcellona, con Hadjar in evidenza e le vetture impegnate in prove nascoste. L’evento prepara il terreno al campionato che inizierà in Australia a marzo, segnando l’importanza di questa fase di preparazione per tutte le scuderie.

È cominciata la prima sessione di test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona, con le vetture impegnate in prove a porte chiuse in vista dell’inizio del campionato che scatterà in Australia nel weekend del 6-8 marzo. Le squadre devono massimizzare il tempo in pista e valutare le nuove monoposto nate sotto il segno del recente regolamento tecnico, con l’affidabilità e la messa a punto dei sistemi principali al centro dell’attenzione. Nella giornata inaugurale dei test a Barcellona è stato il debuttante in RedBull Isack Hadjar a segnare il miglior tempo complessivo, fermando il cronometro sull’1’18"159, davanti a piloti di grande esperienza.🔗 Leggi su Sportface.it

Nella prima giornata di test pre-season di Formula 1 a Barcellona, le squadre hanno iniziato a valutare le rispettive vetture.

La Williams ha annunciato ufficialmente che non parteciperà ai test di Barcellona, previsti dal 26 al 30 gennaio.

