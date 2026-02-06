F1 vittoria Ferrari | il motore Mercedes illegale lo scenario

La vittoria della Ferrari in Formula 1 sta facendo parlare molto. La squadra tedesca avrebbe usato un motore illecito, una notizia che potrebbe cambiare gli assetti del campionato. La questione sta già creando tensioni tra i team e inizia a mettere in discussione i risultati recenti. La decisione finale potrebbe arrivare presto, ma nel paddock si respira già un’aria di grande attesa e incertezza.

Il tema è destinato a far discutere a lungo nel paddock della Formula 1 e potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri tecnici del Mondiale ormai alle porte. Il motore costruito da Mercedes potrebbe essere dichiarato a breve non legale. Secondo quanto riportato da Autosprint, la FIA a breve potrebbe essere chiamata a decidere sulla regolarità del motore Mercedes. Ma cosa è successo con i motori? Il nuovo ciclo tecnico ha imposto a tutti i costruttori di cambiare power unit. La Mercedes si è presentata con un motore che non viola di per se il regolamento, ma lo aggira. Questo, così come formulato attualmente, prevede controlli effettuati a freddo sui propulsori.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

