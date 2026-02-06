C' era una volta a Hollywood Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad Pitt

Dopo settimane di riprese, Elizabeth Debicki ha confermato che le riprese del suo nuovo film, *The Adventures of Cliff Booth*, diretto da David Fincher, sono ufficialmente finite. L’attrice ha condiviso la notizia sui social, mettendo fine alle attese e lasciando intendere che il film si avvicina alla fase di post-produzione.

L'attrice ha confermato la conclusione delle riprese del suo nuovo film The Adventures of Cliff Booth, diretto da David Fincher. Elizabeth Debicki sarà una delle protagoniste del nuovo film di David Fincher, The Adventures of Cliff Booth, e ospite del recente Sundance Film Festival, l'attrice ha confermato la fine delle riprese del film, con protagonista il premio Oscar Brad Pitt. L'attore tornerà ad interpretare lo stuntman Cliff Booth, personaggio già interpretato in C'era una volta a. Hollywood di Quentin Tarantino, al fianco di Leonardo DiCaprio nel ruolo di Rick Dalton, un'ex star televisiva che tenta di sfondare a Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad Pitt Approfondimenti su Hollywood Elizabeth DiCaprio si sfila dal sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’. E abbandona Brad Pitt F1, il sequel del blockbuster con Brad Pitt scalda i motori: "Allacciate le cinture" La Formula 1 torna protagonista con una nuova produzione targata Apple TV. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Hollywood Elizabeth Argomenti discussi: C’era una volta quell’America selvaggia che ha alimentato i nostri sogni di libertà; una volta c'era una musica: un viaggio incantato per piccoli spettatori; MONOGRAFIE | C’era una Volta Sergio Leone – Il regista di una favola chiamata Cinema; C’era una volta il beat italiano: il docufilm arriva in streaming. C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad PittL'attrice ha confermato la conclusione delle riprese del suo nuovo film The Adventures of Cliff Booth, diretto da David Fincher. movieplayer.it C’era una volta il beat italiano: il docufilm di Pierfrancesco Campanella è in streamingLeggi su Sky TG24 l'articolo C’era una volta il beat italiano: il docufilm di Pierfrancesco Campanella è in streaming ... tg24.sky.it Elizabeth Debicki, Michelle Pfeiffer et Kate Hudson assistent au défilé Giorgio Armani SS26 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.