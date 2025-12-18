Chanel Totti cambia look | capelli brunette ed extension in vista del Natale

Chanel Totti si prepara alle festività natalizie con un nuovo look elegante e sofisticato. La giovane influencer ha deciso di dare una svolta al suo stile, scegliendo un colore brunette e aggiungendo delle extension per un risultato naturale e glamour. Un cambio di immagine che riflette la sua personalità e la voglia di brillare durante le feste.

Chanel Totti ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, cosa ha fatto in vista del Natale? Ha cambiato look, puntando tutto sui capelli brunette con le extension. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chanel Totti e Filippo Laurini: La Nuova Coppia di Pechino Express 2023 Leggi anche: Chanel Totti debutta in tv, la figlia di Ilary e Francesco pronta a stupire tutti: ecco in quale programma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chanel Totti cambia look: capelli brunette ed extension in vista del Natale; Il piumino dei sogni è bianco, proprio come quello di Chanel Totti; Chanel Totti ai mercatini di Natale con la famiglia: È il mio periodo dell’anno preferito; Come abbinare il bianco in inverno, la guida (fashion) di Giulia Salemi. Chanel Totti cambia look: capelli brunette ed extension in vista del Natale - Chanel Totti ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, cosa ha fatto in vista del Natale? fanpage.it

Chanel Totti muove i primi passi da influencer con maxi occhiali e bomber griffato - Chanel Totti sta muovendo i primi passi nella sua carriera da influencer e per farlo non poteva rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato ... fanpage.it

CHANEL TOTTI cambia look

Chanel Totti e il padre Francesco sembrerebbero di nuovo uniti dopo un momento difficile. Ecco cosa è successo e i motivi delle tensioni in famiglia x.com

Chanel Totti, vacanza sulle Dolomiti con papà Francesco e Noemi Bocchi: pace fatta Le foto della famiglia (allargata) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.