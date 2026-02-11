Exclusive-US firm in Gaza aid program criticized by UN in talks for new role

Una società di sicurezza americana che ha inviato veterani armati a proteggere i campi di aiuti a Gaza è al centro di polemiche. Le Nazioni Unite hanno criticato questa scelta e ora l’azienda è in trattative con l’amministrazione Trump per definire un nuovo ruolo. La situazione resta delicata, mentre le tensioni nella regione continuano a salire.

JERUSALEM, Feb 11 (Reuters) - A U.S. security firm that deployed armed veterans to guard Gaza aid sites is in talks with the Trump administration’s Board of Peace about its next role in the enclave, the company said on Wednesday, after previously facing U.N. criticism over deadly scenes at its distribution points. UG Solutions made the disclosure, which has not been previously reported, after Reuters reported it was recruiting Arabic-speaking contractors with combat experience for work in undisclosed locations. A source with direct knowledge of the Board’s planning confirmed talks were under way with the firm. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Exclusive-US firm in Gaza aid program, criticized by UN, in talks for new role Approfondimenti su Gaza Aid Program US firm involved in defunct Gaza aid scheme recruits new officers, website shows Una società di sicurezza americana coinvolta in un vecchio schema per l’aiuto a Gaza sta reclutando nuovi ufficiali, secondo quanto si legge sul loro sito web. Exclusive-IMF’s Georgieva expects to send Ukraine program for board approval in weeks Il Fondo Monetario Internazionale prevede di presentare nei prossimi settimane al proprio consiglio di amministrazione un nuovo programma di supporto di 8 miliardi di dollari per l'Ucraina, secondo quanto dichiarato da Kristalina Georgieva. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. EXCLUSIVE: Netanyahu addresses Trump's Gaza peace plan Ultime notizie su Gaza Aid Program Argomenti discussi: Tech unicorn companies list & tracker; Exclusive-US moves to counter China in Bangladesh plans to pitch defence alternatives; Exclusive-Trump ally Prince sent men drones to help Congo’s army secure strategic town. Exclusive: US firm in Gaza aid program, criticized by UN, in talks for new roleA U.S. security firm that deployed armed veterans to guard Gaza aid sites is in talks with the Trump administration’s Board of Peace about its next role in the enclave, the company said on Wednesday, ... reuters.com https://businessinsider.ge/Economic/business-insider-georgia-s-exclusive-interview-with-the-italian-ambassador-to-georgia-massimiliano-d-antuono-32529lng=eng Business Insider Georgia- - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.