US firm involved in defunct Gaza aid scheme recruits new officers website shows

Una società di sicurezza americana coinvolta in un vecchio schema per l’aiuto a Gaza sta reclutando nuovi ufficiali, secondo quanto si legge sul loro sito web. La società, che aveva inviato veterani armati sul territorio, ha recentemente aperto le selezioni, mentre l’operazione di distribuzione di aiuti sembra ormai conclusa. Restano da capire i motivi di questa nuova mossa e cosa si nasconda dietro le ultime attività.

JERUSALEM, Feb 11 (Reuters) - The U.S. security firm that deployed armed military veterans to Gaza to guard aid sites run by a now-defunct distribution operation is seeking to hire Arabic-speaking contractors with combat experience, according to job listings on its website. North Carolina-based UG Solutions, which provided security for the U.S.- and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation last year, did not immediately respond to a request for comment on its new job listings or say whether it was planning new Gaza operations or security operations elsewhere in the region.

