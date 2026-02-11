Ex di Temptation Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice si lasciano prima delle nozze lei | Preferisco tacere

Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice si sono lasciati prima delle nozze. La coppia, che aveva avuto un figlio e lui le aveva chiesto di sposarla, ha deciso di separarsi più di un anno dopo. Denise non ha voluto commentare, limitandosi a dire: “Preferisco tacere”.

Massimo Colantoni annuncia la rottura da Denise Lo Giudice. Dopo la nascita del figlio, lui le aveva chiesto di sposarla: a distanza di oltre un anno, la separazione. Lei: "Preferisco tacere, ci sarà modo di affrontare l'accaduto".

