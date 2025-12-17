Bianca Berlinguer e Mauro Corona sposi lo scrittore | Fosse vero verrei a letto con lei la prima notte di nozze

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sono stati protagonisti di un momento divertente e inaspettato durante una puntata di È sempre Cartabianca. La coppia ha scherzato sulla loro immagine insieme, attirando l'attenzione e suscitando il sorriso del pubblico. La loro simpatia e spontaneità hanno catturato l'interesse dei telespettatori, creando un clima leggero e coinvolgente.

Mauro Corona operato, in studio con le stampelle a E’ sempre Cartabianca: cosa è successo all’alpinista - Mauro Corona spiazza tutti in diretta durante la puntata di È sempre Cartabianca annunciando di essersi operato dopo una caduta. msn.com

Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Vittorio Feltri, direttore editoriale il Giornale Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano Roberto Poletti, conduttore 4 di sera weekend - facebook.com facebook

È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) / Posts / X x.com

