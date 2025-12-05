Aggredì l'ex con l’acido | 3 anni di condanna ma per il giudice non tentò lo sfregio lei si poté lavare
Un 64enne condannato a tre anni per aver versato acido sulla ex nel suo salone. Il giudice esclude la tentata deformazione: il liquido era “inidoneo” a danni permanenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Svuotò due flaconi di acido muriatico addosso alla ex, aggredendola all'interno del salone da parrucchiera della donna. Per il giudice però non si trattò di un tentativo di deformazione o sfregio permanente del viso. Il liquido utilizzato, contenente acido cloridric - facebook.com Vai su Facebook