Aggredì l'ex con l’acido | 3 anni di condanna ma per il giudice non tentò lo sfregio lei si poté lavare

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 64enne condannato a tre anni per aver versato acido sulla ex nel suo salone. Il giudice esclude la tentata deformazione: il liquido era “inidoneo” a danni permanenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

