Le associazioni del turismo a Fico | Settore in crescita serve un assessore competente
Le associazioni della filiera turistica campana hanno inviato al neo-governatore Roberto Fico una nota formale per sollecitare attenzione sulla prossima nomina dell’assessore al Turismo, definita ”una scelta strategica in un momento cruciale”. Nella lettera, firmata da Cesare Foà (presidente Advunite e Aidit Campania Federturismo), Amedeo Conte (presidente Sistema Trasporti Campania), Susy Di Martire (presidente dell’Associazione Guide turistiche Campania), Paolo Cappelli (presidente Figav, federazione italiana guide alpine vulcanologiche) e Sergio Fedele (presidente Atex), viene richiamata la necessità di continuità rispetto al lavoro avviato nelle precedenti consiliature, soprattutto alla luce degli impegni già fissati, come la Coppa America, che impongono – scrivono le associazioni – ”una guida competente e pienamente consapevole delle dinamiche del settore”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
