Bandi di assunzione aperti in febbraio 2026 | opportunità nel settore pubblico tra Esercito e Mef

A febbraio 2026, molte opportunità di lavoro si chiudono con i bandi pubblici. Sono infatti in scadenza i concorsi per l’Esercito e il Mef, due settori che attirano molti candidati in cerca di stabilità. Chi ha presentato domanda dovrà agire in fretta, perché i termini si avvicinano e le selezioni sono ormai alle porte.

Nel mese di febbraio 2026 si chiudono le porte per l'accesso a diversi concorsi pubblici di rilevanza nazionale, offrendo opportunità significative per chi cerca un'occupazione stabile nel settore pubblico. Tra le scadenze più attese, il 14 febbraio segna l'ultimo giorno utile per presentare domanda di mobilità esterna volontaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che cerca 48 funzionari da inserire in ruoli strategici all'interno dell'amministrazione centrale. Il percorso prevede il passaggio diretto tra diverse pubbliche amministrazioni, senza dover sostenere un concorso pubblico tradizionale, ed è rivolto a professionisti già in servizio presso enti pubblici con esperienza consolidata.

