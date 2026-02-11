Eurosistema rivela priorità economiche europee | check-list per governi tra debito energia e innovazione

Nei prossimi mesi, i governi europei dovranno fare i conti con una lista di priorità stilata dall’Eurosistema. Il documento, elaborato dal comitato esecutivo della Banca Centrale Europea e dall’intero organismo, indica chiaramente le sfide più urgenti, tra cui il debito pubblico, la crisi energetica e la spinta all’innovazione.

La Bce ha deciso di mantenere i tassi d’interesse fermi al 2%, senza apportare modifiche.

