La città di San Lazzaro si prepara ad accogliere oltre 300 atleti provenienti da tutta Europa per la tredicesima edizione degli Europei di bowling per sordi. La competizione si terrà dal 29 giugno al 12 luglio, con numerosi partecipanti pronti a sfidarsi sulla pista. La manifestazione promette di portare in città un grande fermento e tanta energia, con giochi e incontri tra sportivi di diverse nazionalità.

Si svolgerà a San Lazzaro, dal 29 giugno al 12 luglio, la 13esima edizione degli Europei di bowling per sordi. La manifestazione, riconosciuta come evento di interesse nazionale dal comitato italiano paralimpico, porterà in città atleti provenienti da tutta Europa, impegnati nelle competizioni individuali e a squadre, sia maschili che femminili. Gli Europei rappresentano il massimo appuntamento continentale per questa disciplina. L’edizione 2026 sarà organizzata dalla Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) su mandato dell’organismo internazionale EDSO – European Deaf Sport Organization, dopo la precedente edizione disputata in Belgio nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Europei di bowling per sordi. Attesi 300 tesserati in città

Approfondimenti su Europei Bowling

A Novara torna il divertimento con il nuovo Bowling Peng in via Cameri 22.

Questa mattina gli agenti di Scott McTominay sono arrivati a Napoli, pronti a discutere il suo futuro nel club.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Europei Bowling

Argomenti discussi: SPORT E INCLUSIONE: S.Lazzaro ospiterà i Campionati Europei di Bowling per sordi; Europei di bowling per sordi. Attesi 300 tesserati in città; San Lazzaro ospiterà i Campionati Europei di bowling per sordi; Sicurezza, Piantedosi C’è chi vuole solo il caos. Opposizione collabori.

SPORT E INCLUSIONE: S.Lazzaro ospiterà i Campionati Europei di Bowling per sordiDal 29 giugno al 12 luglio 2026 più di 300 tra atleti, tecnici e dirigenti arriveranno in città per la 13esima edizione della competizione internazionale. Si svolgerà a San Lazzaro, dal 29 giugno al 1 ... renonews.it

Dal 29 giugno al 12 luglio 2026 San Lazzaro ospiterà la 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi. Un evento riconosciuto di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico che porterà in città atleti da tutta Europa per competizioni indivi - facebook.com facebook