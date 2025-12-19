Novara in città torna di nuovo il bowling | 16 piste per giocare

A Novara torna il divertimento con il nuovo Bowling Peng in via Cameri 22. Con 16 piste, tavoli da biliardo, video games, ping pong, hockey e calcetti, è il luogo ideale per trascorrere momenti di svago e socialità. Un’area completa per grandi e piccini, pronta ad accogliere appassionati di sport e giochi in un ambiente moderno e accogliente.

A Novara ha aperto un nuovo bowling; si tratta del Bowling Peng che si trova in via Cameri 22. L'inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi: sono 16 le piste in tutto e ci sono anche 16 tavoli da biliardo, 27 video games e poi due ping pong, un tavolo da hockey e sei calcetti.

