La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'intenzione di incrementare gli investimenti in Groenlandia, con l'obiettivo di rafforzare l'economia e le infrastrutture dell'isola artica. Questo impegno fa parte di un pacchetto volto a migliorare la sicurezza nella regione, preservando l'autonomia locale. Gli interventi puntano a garantire uno sviluppo sostenibile e a tutelare gli interessi europei nell'area.

"Stiamo lavorando a un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Un primo pilastro sarà un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia, in particolare per sostenere ulteriormente l'economia e le infrastrutture locali". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen va all'attacco parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'intenzione di voler annettere l'isola artica agli Usa, l'Ue pianifica la strategia per proteggere la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca. "Due anni fa, prima che tutto questo accadesse, ero a Nuuk per aprire il nostro primo ufficio lì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, Von der Leyen: "Investiremo nell'isola artica per proteggerne l'autonomia"

Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. Von der Leyen: “L’isola è del suo popolo”Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla sovranità della Groenlandia.

Groenlandia, botta e risposta von der Leyen-TrumpIn occasione dell'incontro a Washington tra JD Vance e Lars Løkke Rasmussen, si è acceso il dibattito sulla Groenlandia, che sarà rappresentata dalla ministra Vivian Motzfeldt.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Argomenti discussi: Ursula Von der Leyen: L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni; Groenlandia, von der Leyen: l'Ue darà una risposta decisa, unita e proporzionata; Da Macron a von der Leyen la rivolta europea contro Trump: Sulla Groenlandia spirale pericolosa; Dazi, Groenlandia e Ucraina. Il discorso di Ursula von der Leyen in diretta da Davos.

Groenlandia, Von der Leyen: Investiremo nell'isola artica per proteggerne l'autonomiaStiamo lavorando a un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Un primo pilastro sarà un massiccio aumento degli investimenti ... iltempo.it

Von der Leyen: 'Massiccio aumento di investimenti Ue in Groenlandia''Con Usa preferiamo il dialogo, ma siamo preparati ad agire uniti'. La presidente della Commissione Ue: 'la Groenlandia è patria di un popolo libero e sovrano' (ANSA) ... ansa.it

Wall Street avvisa Trump; La Ue si ribella a Trump, Macron: ci vuole vassalli; Trump tira dritto su Groenlandia e dazi; L’Ue sospende l’intesa sui dazi, von der Leyen: ora indipendenza; L’arma dell’Europa sugli Usa: 12.600 miliardi di asset; Lavrov spalleggia D facebook

Groenlandia, il rompighiaccio di Macron in attesa di Trump Il presidente francese a Davos contro il «bullo», Von der Leyen dura ma cerca il dialogo Andrea Valdambrini x.com