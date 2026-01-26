Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono in India per una visita di tre giorni, considerata un passo importante nelle relazioni commerciali tra i paesi. L’obiettivo è rafforzare le collaborazioni economiche e avviare nuovi accordi che possano favorire lo sviluppo reciproco. La visita rappresenta un momento di attenzione strategica verso l’India, con l’intento di consolidare partnership chiave nel contesto globale.

Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono arrivati in India ieri per una visita di tre giorni che viene già presentata come storica. La presidente della Commissione domani dovrebbe annunciare con il primo ministro, Narendra Modi, la conclusione dei negoziati su un accordo di libero scambio tra Ue e India. O meglio: “La madre di tutti gli accordi commerciali”, come ha già iniziato a dire von der Leyen. L’area di libero scambio dovrebbe estendersi a più di 2 miliardi di persone. “L'India e l'Europa hanno fatto una scelta chiara. La scelta del partenariato strategico, del dialogo e dell'apertura”, ha detto ieri von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Von der Leyen e Costa in India per “la madre di tutti gli accordi commerciali”

Leggi anche: Von der Leyen e Costa in India ospiti alla Festa della Repubblica

Von der Leyen, accordo di libero scambio anche con l’IndiaLa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su X un accordo di libero scambio con l’India.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

India’s DUMPING US Treasuries! #stockmarketindia #indianrupee #usdollar

Argomenti discussi: UE, per la quarta volta l’Aula salva von der Leyen: respinta la mozione di censura; Mercosur, firmato accordo. Von der Leyen: 'Un segnale per il mondo'; Von der Leyen in Sudamerica per il Mercosur, l'ok del Parlamento europeo in bilico; Il Parlamento europeo salva von der Leyen.

Davos, von der Leyen (Ue) risponde a Trump: dazi Usa aggiuntivi un errore. La sovranità della Groenlandia non è negoziabilePer la presidente della Commissione l’indipendenza europea è un imperativo. A Davos von der Leyen ricorda anche il patto sui dazi di luglio: un accordo è un accordo. Pronti nuovi investimenti per la G ... milanofinanza.it

Groenlandia e dazi, Von der Leyen contro Trump: Il popolo americano è nostro amico, la nostra risposta sarà decisaA Davos la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ribadisce che la Groenlandia è europea e i dazi un errore ... eunews.it

Von der Leyen in India:"Cooperazione su commercio e difesa tra le due più grandi democrazie del mondo" #EC #Consiglio #India #vdL #Costa #cooperazione #commercio #difesa #democrazia #partnership #connettività #24gennaio @europ x.com

La Presidente von der Leyen e il Presidente Costa ribadiscono il sostegno dell’UE a Danimarca e Groenlandia Il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale è un principio fondamentale del diritto internazionale. L’UE resta impegnata nel dialogo, nell - facebook.com facebook