Europa e agricoltura verso la nuova Pac | incontro del Pd con l' eurodeputato Bonaccini e l' assessore regionale Mammi

Da forlitoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì pomeriggio si è tenuto un incontro al ristorante Taverna Verde di Forlì. Il Partito Democratico ha riunito l’eurodeputato Bonaccini e l’assessore regionale Mammi per parlare della nuova Politica Agricola Comune, la Pac, e di come l’Emilia-Romagna sta lavorando per rendere il settore più innovativo, produttivo e sostenibile. La discussione ha coinvolto politici e rappresentanti del settore, puntando a chiarire le prossime sfide e opportunità per l’agricoltura locale.

Venerdì, alle 18.15, appuntamento alla Taverna Verde di Forlì, per affrontare il tema “Europa e agricoltura, verso la nuova Pac”: un focus sull’impegno dell’Emilia-Romagna per innovazione, produttività e sostenibilità del settore agricolo e agroalimentare. Intervengono Stefano Bonaccini.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

