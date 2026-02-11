Europa e agricoltura verso la nuova Pac | incontro del Pd con l' eurodeputato Bonaccini e l' assessore regionale Mammi

Venerdì pomeriggio si è tenuto un incontro al ristorante Taverna Verde di Forlì. Il Partito Democratico ha riunito l’eurodeputato Bonaccini e l’assessore regionale Mammi per parlare della nuova Politica Agricola Comune, la Pac, e di come l’Emilia-Romagna sta lavorando per rendere il settore più innovativo, produttivo e sostenibile. La discussione ha coinvolto politici e rappresentanti del settore, puntando a chiarire le prossime sfide e opportunità per l’agricoltura locale.

Venerdì, alle 18.15, appuntamento alla Taverna Verde di Forlì, per affrontare il tema “Europa e agricoltura, verso la nuova Pac”: un focus sull’impegno dell’Emilia-Romagna per innovazione, produttività e sostenibilità del settore agricolo e agroalimentare. Intervengono Stefano Bonaccini.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Europa Agricoltura Politiche UE, Cia Padova critica i tagli all’agricoltura: «Con la nuova Pac perdiamo 100 milioni» La discussione sulla nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2028-2034 sta sollevando preoccupazioni in provincia di Padova. Agricoltura a rischio, Valbonesi (Pd) boccia la riforma europea Pac: “Così si smantella il settore” La riforma europea della Politica Agricola Comune solleva forti proteste in Italia, con il Pd che critica duramente il piano della Commissione europea. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Europa Agricoltura Argomenti discussi: Tutta la ricerca europea in agricoltura con pochi clic; Agricoltura, in Francia la bilancia commerciale è in negativo: Spagna e Italia verso il sorpasso; Agricoltura, la Corte dei Conti critica la nuova Pac: Rischi su fondi, importi e obiettivi comuni; PAC 2028-2034: la Corte dei conti UE segnala rischi e lacune. L’agricoltura ucraina alle porte dell’Unione europeaNella regione ucraina di Kherson, attraversata dal fronte, l’agricoltura continua seppur tra mille difficoltà. La resilienza degli agricoltori locali deve però fare i conti con le tensioni in UE, dove ... balcanicaucaso.org Coldiretti striglia l'Europa, il presidente regionale Agabiti: Serve ascoltare chi lavora nei campiTra difficoltà economiche, cambiamenti climatici, burocrazia e sfide europee, l’agricoltura umbra si trova oggi a un bivio cruciale. In una intervista esclusiva al Corriere dell’Umbria, Albano Agabiti ... corrieredellumbria.it Ho chiesto al ministro dell'Agricoltura di intervenire in Europa per salvare la filiera del riso italiano. Ma tutti i partiti presenti nel Parlamento UE devono assumersi la loro responsabilità. Vi spiego perché. La Commissione per il Commercio internazionale del Par - facebook.com facebook L’agricoltura italiana eccelle in Europa per valore generato, come conferma il report Nomisma presentato oggi. Un modello unico fatto di diversificazione, DOP/IGP e innovazione. La sfida ora è il ricambio generazionale e la crescita futura. La strada è una sola x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.