Politiche UE Cia Padova critica i tagli all’agricoltura | Con la nuova Pac perdiamo 100 milioni
La discussione sulla nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2028-2034 sta sollevando preoccupazioni in provincia di Padova. La Cia Padova critica i potenziali tagli, stimando una perdita di circa 100 milioni di euro per il settore agricolo locale. Le modifiche in fase di approvazione potrebbero avere impatti significativi sull'economia e sulle aziende agricole della regione.
Le nuove regole della Politica agricola comune 2028-2034, attualmente in discussione in Commissione Europea, potrebbero costare alla provincia di Padova circa 100 milioni di euro. Il negoziato è destinato a durare due anni, ma le prime simulazioni tracciano uno scenario che preoccupa il comparto. Padovaoggi.it
TRANSIZIONE ECOLOGICA ANCHE IN AGRICOLTURA | 03/03/2023
Politiche UE, Cia Padova critica i tagli all’agricoltura: «Con la nuova Pac perdiamo 100 milioni» - Il 18 dicembre manifestazione a Bruxelles, mentre il presidente Trivellato ammonisce: «Il settore non chiede privilegi, pretende rispetto. padovaoggi.it
Agricoltori in piazza a Bruxelles, CIA Cuneo: “Serve una scossa politica all’Europa” - Il direttore provinciale Igor Varrone: “La Pac non può essere smantellata, né trasformata in un capitolo residuale del bilancio Ue” ... cuneodice.it
Giunta Stefani, Verona resta ai margini: politiche regionali sull’asse Padova-Venezia-Treviso La nuova Giunta regionale presentata da Stefani, con un solo esponente veronese, lascia presagire uno scenario già visto: le politiche economiche e di sviluppo c - facebook.com facebook