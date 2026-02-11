Etnaland | Sequestro per rifiuti interrati depuratori assenti e rischi ambientali accertati

Etnaland, il famoso parco vicino a Catania, finisce sotto sequestro. La Procura ha deciso di bloccare le attività dopo aver riscontrato la presenza di rifiuti interrati, l’assenza di depuratori e rischi ambientali evidenti. La situazione mette in allarme le autorità e preoccupa anche i visitatori che frequentano il parco.

Etnaland, il celebre parco divertimenti vicino Catania, è stato sottoposto a sequestro su ordine della Procura locale. L’indagine ha rivelato la presenza di nove metri di rifiuti interrati nelle vicinanze, l’assenza di un adeguato sistema di depurazione delle acque e una gestione dei rifiuti potenzialmente illegale. Le accuse variano dalla combustione illecita di rifiuti al traffico illecito e all’inquinamento ambientale. Il titolare, Francesco Andrea Russello, e la società Etnaland srl sono al centro del procedimento. L’operazione, che ha portato al sigillo del parco acquatico di Belpasso, è scaturita da una serie di accertamenti iniziati nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

