Etnaland nuovamente sotto sequestro | indagini per gravi violazioni ambientali e smaltimento illegale di rifiuti

Le autorità hanno messo sotto sequestro Etnaland, il parco divertimenti vicino al vulcano Etna. Secondo gli investigatori, ci sarebbero state gravi violazioni ambientali e smaltimento illegale di rifiuti. La decisione è arrivata dopo recenti accertamenti e potrebbe portare a ulteriori sviluppi. La sicurezza dell’area e l’impatto sull’ambiente restano al centro delle indagini.

Etnaland, il celebre parco divertimenti alle pendici del vulcano Etna, è stato nuovamente posto sotto sequestro dalle autorità a causa di gravi violazioni ambientali. L'operazione, condotta dalla Procura di Catania e dalla Guardia Costiera, segna un duro colpo per una delle principali attrazioni turistiche della Sicilia, già colpita da un precedente sequestro nel 2022 per lo stesso motivo. Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, 11 febbraio 2026, mira a tutelare l'ambiente e a contrastare pratiche illegali nello smaltimento dei rifiuti. La notizia del sequestro è stata comunicata durante una conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Catania, alla quale hanno partecipato il procuratore Francesco Curcio e il contrammiraglio Raffaele Macauda, direttore marittimo della Sicilia orientale.

