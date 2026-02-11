Etnaland | Guardia Costiera sequestra il parco per gravi violazioni ambientali indagini in corso

La Guardia Costiera ha sequestrato il parco divertimenti Etnaland a Belpasso, in provincia di Catania. Le autorità hanno deciso di bloccare le attività dopo aver riscontrato gravi violazioni ambientali. Le indagini sono ancora in corso per accertare cosa abbia portato a questa decisione drastica.

Etnaland, il celebre parco divertimenti situato a Belpasso, in provincia di Catania, è stato oggetto di un provvedimento di sequestro da parte della Guardia Costiera. L'indagine, che ha portato alla misura cautelare, riguarda presunte gravi violazioni di natura ambientale all'interno della struttura, una delle più grandi aree di intrattenimento d'Italia, estesa su circa 280 mila metri quadrati. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a breve presso il Palazzo di Giustizia di Catania, con la partecipazione del procuratore Francesco Curcio e del direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

