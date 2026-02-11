Sigilli al parco acquatico Etnaland | gravi violazioni ambientali

Questa mattina le autorità hanno messo i sigilli al parco acquatico Etnaland a Belpasso, nel Catanese. Le verifiche hanno rivelato violazioni ambientali di grave entità, portando alla chiusura immediata dell’area. La situazione potrebbe comportare conseguenze serie per l’attività e per l’ambiente circostante.

Scattano i sigilli per il parco acquatico di Etnaland, in contrada Valcorrente a Belpasso nel Catanese: le indagini hanno portato alla scoperta di gravi violazioni in materia ambientale. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in procura dal procuratore Francesco Curcio e del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda.

