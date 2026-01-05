Terremoto di magnitudo 2.8 oggi sull' Etna | flussi eruttivi a quota 1.360 metri

Oggi alle 13, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 sull’Etna. Contestualmente, sono stati osservati flussi eruttivi a circa 1.360 metri di quota. L’evento sismico, di modesta intensità, è stato localizzato nell’area vulcanica e non si segnalano danni o situazioni di emergenza. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità competenti.

Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13.50 sull'Etna. L'ipocentro è stato localizzato a 1,2 chilometri a nord da monte Centenari e una profondità di circa 5,5 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone.L'eruzioneContinua.

