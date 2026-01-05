Terremoto di magnitudo 2.8 sull' Etna | flussi eruttivi a quota 1.360 metri

Alle ore 13:00, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 sull’Etna, accompagnata da flussi eruttivi a circa 1.360 metri di quota. L’evento sismico, di modesta entità, è stato monitorato e analizzato dagli esperti, senza segnalare rischi immediati per le aree circostanti. Restano in corso ulteriori osservazioni per valutare eventuali sviluppi.

Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13.50 sull'Etna. L'ipocentro è stato localizzato a 1,2 chilometri a nord da monte Centenari e una profondità di circa 5,5 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone.L'eruzioneContinua.

