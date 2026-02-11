Etna servizio strade sicure e controlli dei carabinieri

I carabinieri di Randazzo e Linguaglossa hanno intensificato i controlli sulle strade che portano verso l’Etna. Hanno controllato le auto in città e ai punti di snodo principali, fermando chi viaggia senza le dotazioni di sicurezza previste. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire la sicurezza di chi sale sul vulcano.

I carabinieri di Randazzo e Linguaglossa hanno effettuato dei controlli nelle aree cittadine e negli snodi principali che conducono sull’Etna, per contrastare le condotte di guida pericolose di chi si mette in viaggio senza le previste dotazioni di bordo. Un 46 messinese e un 32enne di Noto, in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Etna Controlli Marche più sicure: Carabinieri Forestali, controlli a tappeto e calo dei reati ambientali nel 2025. Ancona, 9 febbraio 2026 – I Carabinieri Forestali delle Marche hanno portato avanti controlli a tappeto durante tutto il 2025. Controlli a Librino: denunce, sequestri e multe durante un servizio coordinato dei carabinieri Nel quartiere di Librino, i carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli, effettuando denunce, sequestri e multe. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Etna Controlli Etna, Barbagallo: Nevica ma scompaiono gli spazzaneve, è interruzione di pubblico servizioLo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo che sull’argomento ha predisposto una interrogazione al Governo per denunciare l’interruzione di pubblico ... cataniatoday.it Barbagallo (Pd): sull’Etna niente spazzaneve, è interruzione di servizioCATANIA – Questa è interruzione di pubblico servizio. Sull’Etna gli spalaneve e i mezzi spargisale devono essere attivi 24 ore su 24 e lavorare anche la notte, soprattutto durante e in seguito a viol ... livesicilia.it https://www.globusmagazine.it/la-polizia-di-stato-ha-avviato-il-servizio-di-sicurezza-e-soccorso-sulle-piste-da-sci-del-vulcano-etna-2/ #tutti #poliziadistato #Questura #sicurezza #pistedasci #motoslitte #codicedellastrada #codicedellaneve #Vulcano #etna #so - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.