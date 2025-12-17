Controlli a Librino | denunce sequestri e multe durante un servizio coordinato dei carabinieri

Nel quartiere di Librino, i carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli, effettuando denunce, sequestri e multe. L'operazione, coordinata con il supporto del nucleo radiomobile, mirava a prevenire reati predatori e monitorare soggetti sottoposti a misure restrittive, rafforzando la sicurezza e la tutela della comunità locale.

Nell'ambito del potenziamento dei controlli nel quartiere di Librino, i carabinieri della stazione di Catania Librino, con il supporto del nucleo radiomobile, hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori, al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sequestro armi e droga a Librino

