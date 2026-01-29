Fiera di Sant' Apollonia 2026

Da leccotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad Abbadia Lariana, come ogni febbraio. Le strade si riempiono di bancarelle e di persone che cercano prodotti artigianali e specialità locali. L’atmosfera è vivace, con i visitatori che passeggiano tra le bancarelle e partecipano alle tradizioni della festa. La manifestazione riprende il suo ritmo annuale, portando ancora una volta la comunità insieme per celebrare questa tradizione.

Torna a rivivere, come ogni febbraio ad Abbadia Lariana, la tradizione della Fiera di Sant'Apollonia. Organizza il Comune di Abbadia con la collaborazione di Civico Museo Setificio Monti, Comuni di Lecco, Lierna, Mandello e Oliveto Lario, Navigazione Laghi e Acinque. Il giorno da segnare in rosso sul calendario è domenica 8 febbraio, quando le bancarelle riempiranno il lungolago, dal piazzale della chiesa di San Lorenzo fino al Parco di Chiesa Rotta, dove troveranno spazio anche i giochi gonfiabili per bambini. Presenti anche gli stand della Pro loco e delle altre associazioni del paese. Sant'Apollonia, santa patrona di Abbadia, non è però soltanto dolciumi e artigianato: troveranno spazio anche le celebrazioni liturgiche e le visite guidate al Civico Museo Setificio Monti.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Fiera SantApollonia

“Incanto e magia”, gli angeli di Paola Meneghetti in mostra a Villa Sant’Apollonia

Manetti a Sant’Apollonia: “Art Bonus volano di sviluppo. Siamo stati pionieri in Italia”

L'Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze ha ospitato una discussione sul ruolo dell’Art Bonus come strumento di sviluppo culturale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rivolta 198 - Inno Fiera Sant'Apollonia 2026 (Unofficial) #rivoltadadda #santapollonia

Video ? Rivolta 198 - Inno Fiera Sant'Apollonia 2026 (Unofficial) ? #rivoltadadda #santapollonia

Ultime notizie su Fiera SantApollonia

Argomenti discussi: Fiera di Sant'Apollonia 2026, torna la tradizione: bancarelle sul lungolago e battelli gratuiti; Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieri; Bellaria Igea Marina, Sant’Apollonia: tra ligaza e dj set, la fiera celebra i 70 anni del Comune; Tra ligaza, antichi mestieri e musica folk: torna il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia.

fiera di sant apolloniaSant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieriDal 7 febbario tanti eventi per festeggiare la patrona, compresa una serie di rievocazioni e attività in piazza ... ilrestodelcarlino.it

fiera di sant apolloniaBellaria, torna la Festa di Sant’Apollonia tra comunità, radici e futuroNel 70^ anno dalla nascita del Comune di Bellaria Igea Marina, la festa di Sant’Apollonia sarà dedicata alla tradizione ed alle eccellenze locali storiche. In ... chiamamicitta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.