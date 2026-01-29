La Fiera di Sant'Apollonia torna ad Abbadia Lariana, come ogni febbraio. Le strade si riempiono di bancarelle e di persone che cercano prodotti artigianali e specialità locali. L’atmosfera è vivace, con i visitatori che passeggiano tra le bancarelle e partecipano alle tradizioni della festa. La manifestazione riprende il suo ritmo annuale, portando ancora una volta la comunità insieme per celebrare questa tradizione.

Torna a rivivere, come ogni febbraio ad Abbadia Lariana, la tradizione della Fiera di Sant'Apollonia. Organizza il Comune di Abbadia con la collaborazione di Civico Museo Setificio Monti, Comuni di Lecco, Lierna, Mandello e Oliveto Lario, Navigazione Laghi e Acinque. Il giorno da segnare in rosso sul calendario è domenica 8 febbraio, quando le bancarelle riempiranno il lungolago, dal piazzale della chiesa di San Lorenzo fino al Parco di Chiesa Rotta, dove troveranno spazio anche i giochi gonfiabili per bambini. Presenti anche gli stand della Pro loco e delle altre associazioni del paese. Sant'Apollonia, santa patrona di Abbadia, non è però soltanto dolciumi e artigianato: troveranno spazio anche le celebrazioni liturgiche e le visite guidate al Civico Museo Setificio Monti.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Fiera SantApollonia

L'Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze ha ospitato una discussione sul ruolo dell’Art Bonus come strumento di sviluppo culturale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rivolta 198 - Inno Fiera Sant'Apollonia 2026 (Unofficial) #rivoltadadda #santapollonia

Ultime notizie su Fiera SantApollonia

Argomenti discussi: Fiera di Sant'Apollonia 2026, torna la tradizione: bancarelle sul lungolago e battelli gratuiti; Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieri; Bellaria Igea Marina, Sant’Apollonia: tra ligaza e dj set, la fiera celebra i 70 anni del Comune; Tra ligaza, antichi mestieri e musica folk: torna il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia.

Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieriDal 7 febbario tanti eventi per festeggiare la patrona, compresa una serie di rievocazioni e attività in piazza ... ilrestodelcarlino.it

Bellaria, torna la Festa di Sant’Apollonia tra comunità, radici e futuroNel 70^ anno dalla nascita del Comune di Bellaria Igea Marina, la festa di Sant’Apollonia sarà dedicata alla tradizione ed alle eccellenze locali storiche. In ... chiamamicitta.it

Bellaria Igea Marina, Sant'Apollonia: tra "ligaza" e dj set, la fiera celebra i 70 anni del Comune - facebook.com facebook