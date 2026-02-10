Ethan Bastianich, figlio del celebre ristoratore Joe e nipote di Lidia, a soli 24 anni ha già raggiunto una posizione di rilievo. È diventato Ceo di Wingstop Italia, la catena di alette di pollo con migliaia di negozi nel mondo. Ethan racconta che suo padre non è molto affettuoso, ma gli ha sempre insegnato il valore del sacrificio.

Figlio di Joe e nipote di Lidia, Ethan Bastianich a soli 24 anni è già Ceo di Wingstop Italia, una catena di alette di pollo che conta 3mila filiali nel mondo. Intervistato dal Corriere della Sera, il figlio dell’ ex giudice di Masterchef spiega: “L’idea è stata di mio papà. Ha scoperto questo brand in fortissima crescita e ha avuto l’intuizione di portarlo in Italia. È un visionario”. E sul suo ruolo dichiara: “Ovviamente quello di Ceo è un ruolo importante, ma come in tutte le cose lo approccio dal basso: mi piace stare con i collaboratori e i dipendenti, seguo la formazione con loro, passo anche la scopa per terra”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il figlio di Joe Bastianich già Ceo a 24 anni: “Papà non è affettuoso, mi ha insegnato il sacrificio”

Joe Bastianich e suo figlio Ethan inaugurano a Milano il primo Wingstop italiano, un ristorante specializzato in alette di pollo in stile americano.

A Milano, il brand internazionale Wingstop apre un nuovo punto vendita, offrendo le sue celebri ali di pollo.

