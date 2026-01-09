Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sulla sicurezza, con misure che prevedono espulsioni più rapide e un rafforzamento delle azioni contro le baby gang. La proposta mira a rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla tutela dell’ordine pubblico, in un contesto in cui si intensificano le iniziative legislative per garantire maggiore sicurezza nelle città italiane.

Roma, 9 gennaio 2026 – Arriva nell’Aula del Senato la tragedia che ha scosso Bologna, l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Arriva durante il question time al Senato, quando il leader di Italia Viva Matteo Renzi incalza il ministro dell’Interno, ricordando i molti casi di cronaca nera di questi giorni, e accusa: "Vi riempite la bocca di slogan sulla sicurezza, ma non riuscite a garantire la certezza della pena". Matteo Piantedosi risponde, ribatte che "l’opposizione scopre solo ora che il tema della sicurezza e il suo legame con l’immigrazione irregolare ", cita le statistiche del Viminale – "gli stranieri sono responsabili del 35% dei reati" – e quando al governo c’era il centrosinistra, sostiene, "i reati commessi erano superiori del 18%, gli omicidi addirittura del 33%, i migranti sbarcati il triplo" –, ma soprattutto annuncia le intenzioni del governo: "Le politiche di questo esecutivo sulla sicurezza manifestano segnali di efficacia e mi ritengo motivato a proseguire con ulteriori prossime iniziative". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza, il governo prepara un nuovo decreto: “Espulsioni facili e veloci”. Prevista la stretta sulle baby gang

