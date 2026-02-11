Delmastro | Più espulsioni per gli stranieri condannati Ma ognuno deve fare la sua parte Ogni riferimento alla magistratura…

In Italia, ci sono circa 60 mila persone in carcere e oltre 144 mila fuori dalle celle, in attesa di giudizio o condannate. Il sottosegretario Delmastro propone più espulsioni per gli stranieri condannati, ma non chiarisce come si possa affrontare il problema senza coinvolgere anche la magistratura. La questione resta complicata: più misure, ma anche più responsabilità per ogni parte coinvolta.

La realtà è tutta lì, fotografata dai numeri: in Italia ci sono 60mila detenuti e 144.822 persone “in area penale esterna”. Questo «vuol dire che sono più quelli fuori che dentro». E, dunque, che cade il «presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico», su cui si basano «le richieste di provvedimenti svuotacarcere», che «quotidianamente assediano» il governo e il dibattito politico. A spiegarlo è il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che sottolinea che «la questione va affrontata soprattutto per i 50.000 stranieri con problemi di giustizia nel nostro Paese». Il nodo degli stranieri condannati, detenuti e fuori dal carcere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Durante l’apertura dell’anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, ha sottolineato l’importanza di mantenere la magistratura libera da qualsiasi ingerenza politica o istituzionale.

La Danimarca ha deciso di espellere i cittadini stranieri condannati per reati gravi e che hanno scontato almeno un anno di carcere.

