Drammatico incidente in un' officina esplode un cerchione Le schegge colpiscono due meccanici | uno è gravissimo

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo infortunio sul lavoro mercoledì mattina in un'officina meccanica in via Persiani, a San Martino in Strada. E' di due feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta durante il montaggio di uno pneumatico all'interno di un cerchione. Uno di questi è stato trasportato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

