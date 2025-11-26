Drammatico incidente in un' officina esplode un cerchione Le schegge colpiscono due meccanici | uno è gravissimo
Gravissimo infortunio sul lavoro mercoledì mattina in un'officina meccanica in via Persiani, a San Martino in Strada. E' di due feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta durante il montaggio di uno pneumatico all'interno di un cerchione. Uno di questi è stato trasportato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
