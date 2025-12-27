Cadono calcinacci in via Toledo 2 turiste ferite | tragedia sfiorata nel cuore di Napoli
Distacco di calcinacci in via Toledo a Napoli: due giovani turiste ferite lievemente nel giorno di Santo Stefano. Intervento dei vigili del fuoco. Paura nel pomeriggio di Santo Stefano in Napoli, dove due giovani turiste di 22 e 25 anni, provenienti dalla provincia di Roma, sono rimaste lievemente ferite a causa del distacco improvviso di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, due turiste ferite in modo lieve - Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve da calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione in via Toledo, nel cuore di Napoli, ... ansa.it
Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it
