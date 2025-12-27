Cadono calcinacci in via Toledo 2 turiste ferite | tragedia sfiorata nel cuore di Napoli

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Distacco di calcinacci in via Toledo a Napoli: due giovani turiste ferite lievemente nel giorno di Santo Stefano. Intervento dei vigili del fuoco. Paura nel pomeriggio di Santo Stefano in Napoli, dove due giovani turiste di 22 e 25 anni, provenienti dalla provincia di Roma, sono rimaste lievemente ferite a causa del distacco improvviso di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cadono calcinacci in via Toledo, 2 turiste ferite: tragedia sfiorata nel cuore di Napoli

