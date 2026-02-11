Esonero Frank la solidarietà di Arteta | Allenatore eccellente e uomo straordinario È una notizia molto triste Cosa ha detto

Mikel Arteta si è detto molto dispiaciuto per l’esonero di Frank, l’allenatore del Tottenham. In una dichiarazione, l’ha definito un tecnico eccellente e un uomo straordinario. La sua uscita crea un grande vuoto nel mondo del calcio. Arteta ha espresso solidarietà e rispetto per Frank, sottolineando quanto sia una perdita per la squadra e il calcio inglese. La notizia sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Frank, la solidarietà di Arteta: «Allenatore eccellente e uomo straordinario. È una notizia molto triste». Cosa ha detto

Arteta ha risposto con rispetto alla notizia del licenziamento di Thomas Frank. 

Mikel Arteta reagisce alla notizia molto triste dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce un ottimo allenatore e un uomo straordinario.

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha espresso la sua solidarietà a Thomas Frank dopo che quest'ultimo è stato licenziato dai rivali del Tottenham Hotspur mercoledì. Gli Spurs hanno solo cinque punti.

ARSENAL - Arteta: "Esonero di Frank È sempre una notizia triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro"

Il Tottenham Hotspur cerca di uscire dalla crisi e la prima mossa è l'esonero di Thomas Frank. L'allenatore danese, dopo sette anni con il Brentford, aveva deciso di provare a far tornare ad alti livelli gli Spurs ma dopo ventisei giornate la squadra si trova a lotta per la salvezza.

