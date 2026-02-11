La tensione sale all’Arsenal mentre si avvicina la partita contro il Brentford. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, parla di Frank, definendolo un allenatore eccellente e un uomo straordinario. La sua dichiarazione arriva in una vigilia di campionato che si preannuncia calda, con i tifosi pronti a vedere come l'Arsenal affronterà la sfida.

La vigilia della Premier League regala tensione all’Arsenal in vista della sfida contro il Brentford, con il tecnico Mikel Arteta chiamato a fare il punto su condizioni e prospettive della squadra. Il clima è condito da aggiornamenti medici e da riflessioni sull’andamento della stagione, mentre si fanno i conti con assenze pesanti e con il peso della concorrenza. Il centrocampista Mikel Merino dovrà restare lontano dai campi per un periodo prolungato in seguito a un intervento chirurgico. I dottori hanno espresso ottimismo sull’esito dell’operazione, ma la guarigione ossea richiede tempo. I tempi stimati si attestano su tre, quattro o cinque mesi, senza una finestra precisa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Arteta su Frank: «Allenatore eccellente e uomo straordinario, notizia molto trida»

Approfondimenti su Arsenal Brentford

Arteta ha risposto con rispetto alla notizia del licenziamento di Thomas Frank.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arsenal Brentford

Mikel Arteta reagisce alla notizia molto triste dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce un ottimo allenatore e un uomo ...Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha espresso la sua solidarietà a Thomas Frank dopo che quest'ultimo è stato licenziato dai rivali del Tottenham Hotspur mercoledì. Gli Spurs hanno solo cinque punt ... goal.com

Thomas Frank - è finita! Il Tottenham rischia la retrocessione nonostante l'esonero dell'allenatore e la necessità di ulteriori cambiamenti in tutto il club.Il Tottenham sta lottando per evitare la retrocessione dalla Premier League. L'allenatore Thomas Frank non è l'unico problema, ma è stato necessario licenziarlo affinché il club potesse avere qualche ... goal.com

ARSENAL - Arteta: “Esonero di Frank È sempre una notizia triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro” ift.tt/BhFSsPm x.com

Mikel Arteta chuan Chelsea manager hnuhnung 5 te a lo hneh vek mai sia. Liam Rosenior Enzo Maresca Mauricio Pochettino Frank Lampard Graham Potter - facebook.com facebook