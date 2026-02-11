Esce di casa a Martinengo la sua auto travolta da un’altra vettura

Questa mattina a Martinengo, una donna di 75 anni e un uomo di 33 sono rimasti feriti in un incidente sulla provinciale 100. La loro auto è stata travolta da un’altra vettura mentre uscivano di casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato le persone in ospedale per le cure. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

L'INCIDENTE. Nella Bassa l'incidente alle 14 del 10 febbraio sulla provinciale 100: in ospedale una donna di 75 anni e un uomo di 33. Stava uscendo di casa, la cascina Salera di Martinengo, alla guida della sua auto, quando è stata travolta da un altro veicolo che viaggiava lungo la provinciale 100, la strada che porta a Torre delle Passere e poi a Palosco: nell'impatto – piuttosto violento – la conducente del primo mezzo, una donna di 75 anni è rimasta ferita ed è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. Ferito, anche se meno gravemente, l'uomo di 33 anni alla guida dell'altra vettura.

