Vicenza donna esce a vedere i fuochi di Capodanno | travolta e uccisa da un' auto
A Vicenza, una donna è stata tragicamente investita da un'auto mentre osservava i fuochi di Capodanno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di salvarla, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate critiche e non è stato possibile fare altro. L’incidente ha scosso la comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto in una serata che avrebbe dovuto essere di festa.
I sanitari sono arrivati sul posto e l'hanno immediatamente intubata, ma non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
