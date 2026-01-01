Vicenza donna esce a vedere i fuochi di Capodanno | travolta e uccisa da un' auto

A Vicenza, una donna è stata tragicamente investita da un'auto mentre osservava i fuochi di Capodanno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di salvarla, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate critiche e non è stato possibile fare altro. L’incidente ha scosso la comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto in una serata che avrebbe dovuto essere di festa.

Esce a vedere i fuochi di Capodanno, donna travolta e uccisa da un'auto - Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per ... ansa.it

