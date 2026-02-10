Eros Ramazzotti torna a casa sua, a Sanremo, per la terza serata del festival. Il cantautore romano è uno dei grandi ospiti scelti da Carlo Conti, e si prepara ad esibirsi sul palco del teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. La sua presenza è molto attesa dai fan e dagli addetti ai lavori.

Eros Ramazzotti torna ancora una volta nella sua “ terra promessa “. Il cantate romano è infatti uno dei ‘super’ ospiti scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio prossimi. Vincitore delle Nuove Proposte, nel 1984, con Terra Promessa e poi dei Campioni, due anni più tardi, con Adesso Tu, Ramazzotti è atteso sul palco dell’Ariston nella terza serata di giovedì 26 febbraio. L’artista si aggiunge dunque a Tiziano Ferro, invitato per la prima serata, e a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, che presenteranno a Sanremo il film “Un bel giorno”, al cinema dal 5 marzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata

Approfondimenti su Sanremo 2026

Eros Ramazzotti potrebbe tornare sul palco di Sanremo.

A un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, si fanno avanti alcune indiscrezioni sugli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Eros Ramazzotti dopo il Festival di Sanremo

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo cambia spartito: meno firme solitarie, tanti autori diversi. Ecco chi ha scritto le canzoni; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana; Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: chi salirà sul palco dell'Ariston tra nomi già confermati e indiscrezioni; Sanremo 2026, Pilar Fogliati, Sabrina Impacciatore, Michela Giraud e Ilenia Pastorelli conduttrici? Ospiti, indiscrezioni (e polemiche).

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice del Festival! Pilar Fogliati, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti super ospitiSecondo un'indiscrezione di Tv Sorrisi e Canzoni, tra le co-conduttrici di Sanremo 2026 ci sarà anche la modella internazionale Irina Shayk. E tra i super ospiti sembra oramai confermata la presenza d ... msn.com

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all’Ariston dopo il caso Pucci: arrivano anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati. Tutte le indiscrezioniCerte mosse si fanno in silenzio, altre si lasciano esplodere come un effetto speciale. Carlo Conti, a quanto pare, ha scelto la seconda opzione. msn.com

Eros Ramazzotti sarà il super ospite della terza serata del Festival della Canzone Italiana! #ErosRamazzotti #Sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Eros Ramazzotti ospite nella terza serata di #Sanremo2026. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com