Eros Ramazzotti potrebbe tornare sul palco di Sanremo. Le quotazioni dell’artista sembrano salire e sempre più fonti parlano di un suo possibile ruolo come super ospite nel prossimo Festival. A 40 anni dalla canzone ‘Adesso Tu’, Ramazzotti si prepara a tornare in scena, riscaldando l’attesa tra fan e addetti ai lavori.

Starebbero salendo le quote di Eros Ramazzotti come possibile super ospite del prossimo Festival di Sanremo. Lo apprende LaPresse. Le voci su un ritorno del cantautore romano sul palco dell’Ariston si rincorrono da tempo, vista la ricorrenza (quest’anno) dei 40 anni di ‘Adesso tu’, con cui trionfò proprio al Festival nel 1986. Non c’è ancora nulla definito ma, a quanto risulta, si starebbe lavorando per arrivare a dama. A meno di un mese dall’inizio della kermesse il quadro di ospiti, co-conduttori e duetti non è ancora chiuso con il direttore artistico, Carlo Conti, impegnato per poter dare presto al pubblico nuovi annunci dopo quelli di Max Pezzali – che sarà protagonista del ‘palco sul mare’ – e Laura Pausini co-conduttrice fissa delle cinque serate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Eros Ramazzotti verso il Festival a 40 anni da ‘Adesso Tu’

A un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, si fanno avanti alcune indiscrezioni sugli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston.

