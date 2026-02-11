Erice nel lutto per Antonino Zichichi | funerali a Roma città in raccoglimento e onore a uno scienziato illustre

Erice si ferma in lutto per Antonino Zichichi. I funerali si sono svolti a Roma, con molti che hanno voluto rendere omaggio a uno scienziato che ha lasciato il segno nella città e nel mondo della ricerca. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, ricordando la lunga carriera e l’impegno di Zichichi.

Erice piange la perdita del professor Antonino Zichichi, illustre figura scientifica che ha legato il suo nome alla città per oltre sessant’anni. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, parteciperà venerdì 13 febbraio 2026 ai funerali che si terranno a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della, alle ore 16:00, portando con sé la fascia tricolore e il gonfalone della città, in segno di rispetto e riconoscenza per il contributo del professore alla comunità ericina. La scomparsa del professor Zichichi ha suscitato un profondo cordoglio in tutta Italia, ma particolarmente a Erice, dove la sua presenza e il suo lavoro hanno contribuito a rendere la città un punto di riferimento internazionale nel campo della scienza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Antonino Zichichi Antonino Zichichi, pioniere della fisica italiana, è morto a 96 anni: l’eredità di uno scienziato e divulgatore. Antonino Zichichi, uno dei nomi più noti della fisica italiana, è morto a 96 anni. Addio allo scienziato Antonino Zichichi È morto oggi Antonino Zichichi, uno scienziato di fama mondiale nato a Trapani. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Antonino Zichichi Argomenti discussi: Erice proclama il lutto cittadino per Antonino Zichichi nel giorno dei funerali; Erice: la consigliera Mannina propone il lutto cittadino per la scomparsa di Zichichi; Addio al grande fisico Antonino Zichichi - INFN; ?Erice. Lutto cittadino durante i funerali del professore Zichichi. Erice: proclamato il lutto cittadino il 13 febbraio per i funerali di ZichichiIl Comune di Erice ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 13 febbraio 2026, giorno in cui si terranno a Roma, alle ore 16.00, i funerali del Prof. Antonino Zichichi. L’ordinanza, la n. 34, è ... tp24.it Morte Zichichi a Erice lutto cittadino, la sindaca sarà a Roma per i funeraliIl Comune di Erice, con ordinanza odierna n. 34, ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 13 febbraio in occasione dei funerali ... itacanotizie.it Con la scomparsa di Antonino Zichichi, la fisica perde uno dei suoi protagonisti più autorevoli. Scienziato di rilievo internazionale e instancabile divulgatore, ha contribuito in modo decisivo allo studio delle particelle subnucleari e alla diffusione della cultura sc - facebook.com facebook È morto Antonino Zichichi Fisico poliedrico promotore del dialogo tra scienza e fede di Fabio Colagrande @Psicovirginio x.com

